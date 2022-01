Steam: raggiunti 28 milioni di utenti

Grandi notizie positive arrivano da Steam, la piattaforma di videogiochi realizzata da Valve: mentre la scena dei giochi per PC è diventata affollata e piena di concorrenti negli ultimi anni, il dominio di Steam è rimasto invariato e continuato. Anche se la concorrenza è cresciuta più del solito, il negozio di Valve è rimasto il leader sul fronte dei giochi per PC e, ovviamente, ha dato il via al 2022 con un inizio impressionante. Secondo i numeri tracciati da SteamDB, il 2 gennaio Steam ha registrato il più alto numero di utenti simultanei, registrando un picco storico di quasi 28 milioni di utenti simultanei, 27.942.036, per la precisione. Anche la Steam Winter Sale 2021 è attualmente in corso, il che probabilmente avrà avuto un impatto. Il precedente record di utenti attuali è stato raggiunto nel mese di novembre, quando ha superato 27,3 milioni di utenti simultanei, che, per inciso, ha coinciso con i saldi autunnali di Steam 2021. Naturalmente, anche i giochi con basi di giocatori persistenti che hanno continuato a crescere sono stati un fattore significativo, mentre vale anche la pena ricordare che dall’inizio della pandemia di COVID-19, Steam, come altre piattaforme di gioco, ha goduto di un maggiore coinvolgimento con crescita. In ogni caso, è innegabile che Steam sia riuscita a sfruttare la situazione a proprio vantaggio, e questo si riflette chiaramente nei numeri registrati delle utenze. Con l’arrivo di altri titoli come God of War, Monster Hunter Rise e Elden Ring, il primo periodo del 2022 si prospetta roseo per la piattaforma di videogiochi, la quale riuscirà a svolgere un ottimo lavoro nella distribuzione, e non dimentichiamoci che si tratta solamente di un breve periodo, mentre l’anno è appena iniziato. Nel frattempo, Valve ha anche altre importanti pietre miliari in arrivo sulla sua piattaforma, con Steam Deck sulla buona strada per il lancio a febbraio.