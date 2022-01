League of Legends: mostrato il nuovo campione in arrivo

Come se dal nulla, League of Legends ha mostrato sulla pagina di Universo di LoL il nuovo campione in arrivo nella Landa degli Evocatori. Questa è una grande sorpresa, considerando che era da settembre che aspettavamo notizie su quando sarebbe arrivata la prossima aggiunta nel mondo di Riot Games, ma per fortuna non dobbiamo aspettare oltre. Il tiratore da corsia inferiore è stato svelato, e si tratta di Zeri, la Scintilla di Zaun. Di seguito, vi riportiamo il suo background e la sua descrizione riportata sul sito:

“Zeri, una giovane e caparbia donna della classe operaia zaunita, canalizza la sua magia elettrica per caricare se stessa e la sua arma. I suoi poteri sono instabili come le sue emozioni e le sue scintille riflettono il suo approccio fulmineo alla vita. Zeri ha una grande compassione per il prossimo e porta in ogni battaglia l’amore della sua famiglia. A volte la sua voglia di aiutare provoca qualche pasticcio, ma Zeri è convinta di una cosa: chi lotta per la sua comunità avrà sempre la comunità al suo fianco.”

Come avevamo già visto in precedenza, si sapeva che i prossimi due campioni sarebbero stati legati a Zaun e Piltover, e Riot ha dovuto posticipare il loro arrivo perché non centravano con Arcane, la serie animata di League of Legends, e non volevano confondere i giocatori e i fan della serie. Ciononostante, è una sorpresa più che gradita, considerando che si aspettava da molto questo tiratore. Non si sanno ancora le sue abilità, ma visto che domani inizierà il PBE della patch 12.2 (la patch beta per testare i nuovi cambiamenti), c’è una buona chance che vedremo di che pasta è fatta. Vi ricordiamo che il 7 gennaio ci sarà un grande evento legato all’inizio della Stagione 12 di League of Legends, quindi non perdetevelo alle 16:00 in punto.