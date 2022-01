Sony: presentata gamma di TV BRAVIA XR 2022, e tecnologia 360 Spatial Sound estesa anche alla soundbar premium HT-A7000

Doppio annuncio da parte di Sony, che presenta la gamma di TV BRAVIA XR 2022 (con tecnologia XR Backlight Master Drive sui modelli Mini LED e XR Triluminos Max sul nuovo OLED) e che, grazie a un aggiornamento del firmware, estende la tecnologia 360 Spatial Sound anche alla soundbar premium HT-A7000.

Sony Europe B.V. ha annunciato la nuova serie di televisori BRAVIA XR, che comprende i modelli Serie MASTER Z9K 8K e X95K 4K Mini LED, Serie MASTER A95K, Serie MASTER A90K e A80K 4K OLED, e X90K 4K LED.

Unita al processore Cognitive Processor XR, l’esclusiva tecnologia XR Backlight Master Drive controlla con precisione il sistema di retroilluminazione Mini LED di ultima generazione di Sony adottato sui modelli delle serie Z9K e X95K, garantendo livelli straordinari di luminosità. Grazie a una gamma dinamica senza precedenti, i punti luminosi risultano ancora più intensi, i neri più profondi e i toni medi più naturali, senza praticamente bagliori o aloni attorno alle alte luci.

Il Cognitive Processor XR è presente anche sul nuovo pannello OLED del modello A95K dotato di XR Triluminos Max, che si caratterizza per la più ampia palette cromatica mai offerta da Sony e dalla resa naturale di nuance e sfumature. Con milioni di singoli pixel auto-illuminanti, il modello A95K riproduce una varietà di colori più ricca che mai, offrendo un’esperienza di visione del tutto nuova.

Le ultime innovazioni firmate Sony rendono l’esperienza di visione ancora più immersiva e fedele all’intento dei creatori dei contenuti. Quando si guarda un film, le tecnologie Acoustic Surface Audio+ sui modelli OLED e Acoustic Multi-Audio sui modelli LED fanno combaciare con precisione la posizione del suono con le immagini sullo schermo, per offrire un’esperienza audiovisiva realistica e coinvolgente. E, per personalizzare e migliorare ulteriormente l’intrattenimento, la gamma di TV offre nuove funzioni come Netflix Adaptive Calibrated Mode, sviluppata insieme a Netflix. La nuova modalità regola l’elaborazione delle immagini in base alla luce ambiente, in modo che film e serie TV vengano riprodotti come originariamente voluto da chi li ha creati, indipendentemente dalle condizioni di luminosità. Anche la nuova modalità BRAVIA CORE Calibrated Mode di Sony regola in automatico la qualità delle immagini sullo schermo per renderle più fedeli all’idea originaria dell’autore. Tutti i televisori BRAVIA XR in arrivo nel 2022 saranno, inoltre, “Perfect for PlayStation 5” grazie a due esclusive funzioni per PS5: Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode.

Un’altra novità in arrivo è la videocamera di nuova concezione BRAVIA CAM, che riconosce il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare di conseguenza le immagini e il suono. Inoltre, grazie a funzioni quali i comandi gestuali e la video chat, promette nuove esperienze, all’insegna del divertimento.

Sony ha poi annunciato un update del firmware per la soundbar premium HT-A7000, estendendo così le potenzialità del 360 Spatial Sound Mapping introdotto per la prima volta nel 2021 sul sistema Home Theatre HT-A9. Questa innovativa funzionalità sarà disponibile collegando la soundbar ai nuovi speaker wireless posteriori SA-RS5, in arrivo nell’estate 2022, o agli speaker wireless posteriori SA-RS3S già in commercio.

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia 360 Spatial Sound Mapping, il suono sembra provenire da ogni direzione e distanza. Attraverso i microfoni integrati nella soundbar, il sistema Sound Field Optimization calcola l’altezza e la posizione relativa della soundbar stessa e dei diffusori. Successivamente, la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping sintetizza le onde sonore sulla base dei dati sulla posizione per creare molteplici speaker “fantasma”. Il risultato è un campo sonoro spaziale estremamente ampio e avvolgente, capace di offrire a tutti i presenti nella stanza la stessa esperienza acustica.

Per esaltare ulteriormente l’esperienza audio, è possibile associare la soundbar a un televisore BRAVIA XR compatibile. Grazie alla funzione Acoustic Center Sync, sia la soundbar sia il televisore BRAVIA XR fungono da canale centrale del sistema Home Theatre all’interno della configurazione 360 Spatial Sound Mapping, facendo combaciare perfettamente il suono e le immagini sullo schermo, in modo da rendere più chiari i dialoghi e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.