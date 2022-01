Apex Legends: una nuova Storia di Frontiera

Quest’oggi EA e Respawn hanno rilasciato l’ultimo trailer di Apex Legends della serie “Storie di Frontiera” questo nuovo capitolo è stato pubblicato sul loro canale Youtube ufficiale.

Per chi non lo conoscesse, il format approfondisce la storia dietro il cast di personaggi unici e diversificati del gioco. In questo nuovo video, divisa tra suo fratello e l’unica causa che abbia mai conosciuto, Bangalore è davanti a delle decisioni difficili da prendere le quali porteranno dure conseguenze da affrontare dopo la Battaglia di Gridiron.

L’ultimo aggiornamento del titolo, ovvero Escape ha introdotto Passo della Tempesta, un bellissimo paradiso con pericolosi segreti, nello sparatutto gratuito in cui concorrenti leggendari si sfidano per fama, gloria e ricchezza ai margini della Frontiera.

Per chi non lo conoscesse, il gioco è uno sparatutto gratuito in stile battle royale in cui personaggi leggendari dotati di potenti abilità si sfidano per fama e ricchezza ai margini della Frontiera.

Provate le varie leggende in continua evoluzione e scoprite quella che più si addice a voi, preparatevi alla pioggia di proiettili!

Il titolo è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Steam, , Origins