EVE Online: arriva il crossover con Doctor Who

Quest’oggi ci sono novità da parte di CCP Games, sul loro titolo EVE Online. Il titolo infatti sta per iniziare un ottima collab, e lo annuncia attraverso un teaser sul loro canale Youtube ufficiale.

Il teaser soprannominato The Interstellar Convergence apparso questo pomeriggio sul canale annuncia la collaborazione con l’iconica serie Doctor Who !

Tuttavia, vediamo l’iconico vortice temporale della serie fantascientifica della BBC e, alla fine, una nave madre Dalek che si accende. Dal quale sentiamo provenire un urlo con voce familiare

È tutt’altro che la prima incursione di Doctor Who nel mondo dei videogiochi, anche se questo è il franchise più alto profilo giochi di avventura in qualche tempo.

Si legge su un trafiletto allegato .

“I manufatti forniranno ai giocatori indizi per rintracciare i famigerati Dalek e affrontarli in una battaglia interstellare del tempo.

“I giocatori che sopravvivono alla lotta raccoglieranno ricompense uniche che possono portare a New Eden. Inoltre, una campagna di login con punti abilità e oggetti a tema Doctor Who sarà disponibile per tutti i giocatori per tutta la durata dell’evento.”