Nvidia annuncia RTX 3090 Ti, RTX 3050 GPUs e non solo al CES 2022

Oggi Nvidia ha ospitato la sua conferenza dal CES 2022 a Las Vegas, con nuovi annunci per la sua linea di GPU. Per iniziare, Battlefield 4 e Battlefield 5 sono disponibili su Geforce Now a partire da oggi.

Nvidia Reflex sarà disponibile su iRacing, Rainbow 6 Extraction, God of War, Midnight: Ghost Hunt, Grit, Ready or Not e Super People. Potete vedere una demo di God of War nel video qui sotto.

Passando alle GPU, arriva l’annuncio della RTX 3050. Include 9 shader-TFLOPS, 18 RT-TFLOPS, 73 Tensor-TFLOPS e 8 GB G6 VRAM. Avrà un prezzo di 249 dollari è sarà disponibile dal 27 gennaio.

Viene annunciata anche la quarta generazione della tecnologia Max-Q per i computer portatili che include l’ottimizzatore della CPU, il rapid core scaling e il Battery Boost 2.0

Oltre a questo, Nvidia ha annunciato i portatili RTX 3080 ti e RTX 3070 Ti, con prezzi a partire da 2499 dollari e 1499 dollari rispettivamente.

Ultimo, come colpo finale della conferenza, Nvidia ha rivelato la RTX 3090 Ti, con 40 shader-TFLOPS, 78 RT-TFLOPS, 320 Tenser-TFLOPS, e 24 GB di 21 Gbit/s G6X VRAM. Maggiori informazioni saranno rivelate nel corso di questo gennaio 2022. Il prezzo non è stato annunciato.

Qui sotto potete vedere il video intero pubblicato sul canale YouTube di Nvidia dove si vedono tra gli altri, oltre al già citato God of War, anche Dying Light 2, Rainbow Six Extraction, The Day Before ed Escape from Tarkov.