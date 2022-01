The Day Before: si mostra in un nuovo trailer

Quest’oggi tra i tanti annunci di Nvidia Geforce durante l’evento CES 2022 è stato rilasciato un nuovo trailer per The Day Before. Il titolo prodotto dalla collaborazione di Fntastic e MYTONA si mostra a noi in un nuovo trailer!

L’open world survival MMO è previsto per questa estate e supporterà ray traced reflections, RTX Illuminazione Globale e occlusione ambientale insieme a Nvidia DLSS. Il trailer in questione mostra il gioco con RTX On, fornendo un migliore sguardo a tutte le caratteristiche di cui sopra.

Ambientato negli Stati Uniti dopo la pandemia, nel titolo dovrete sopravvivere scontrandovi contro zombie e altri sopravvissuti. Insieme al scavenging per veicoli, armi e cibo, si indagherete in una vasta gamma di aree da piccole case e campi aperti a una volta-vivace città con grattacieli e centri commerciali.



Il titolo uscirà il 21 giugno per PC ma è anche in sviluppo per Xbox Series X/S e PlayStation 5.