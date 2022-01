Battle Brothers: da oggi disponibile per il pre order

Quest’oggi Ukiyo Publishing e Overhype Studios hanno annunciato la possibilità di preordinare il loro gioco Battle Brothers da oggi!

Il titolo è un mix di RPG strategico a turni che vi permetterà di guidare un’azienda mercenaria in un mondo di fantasia medievale grintoso e a basso consumo. Decidete dove andare, chi assumere o combattere, quali contratti prendere e come addestrare e equipaggiare i vostri uomini in una campagna open world generata proceduralmente.

Il gioco consiste in una mappa del mondo strategica e uno strato di combattimento tattico. Sulla mappa del mondo è possibile viaggiare liberamente al fine di prendere contratti che vi faranno guadagnare una buona moneta, trovare luoghi degni di saccheggio, nemici da perseguire o città per rifornire e assumere uomini .

Questo è anche il punto in cui gestisci, sali di livello e equipaggia i tuoi. Una volta ingaggiato un gruppo ostile, il gioco passerà a una mappa tattica in cui il combattimento vero e proprio si svolge come dettagliato combattimento a turni.

Il titolo sarà disponibile PlayStation 4, PlayStation 5 ,Xbox One, Xbox Series X/S