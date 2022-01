CES 2022: ecco cosa ha mostrato ASUS ROG all’evento

Nonostante la pandemia stia continuando ad ostacolare eventi e quant’altro, questo non ha impedito ad ASUS ROG di presentare alcuni dei suoi prodotti al CES 2022, uno degli eventi più importanti. Ebbene, l’azienda ha colto l’occasione per presentare il ROG Fusion II 500, cuffia che permette diverse funzionalità interessanti pensate interamente per il gaming. Innanzitutto, come potete vedere dal design estremamente accattivante, quest’ultimo presenterà delle performance audio ottimali, grazie al quale presenterà il Virtual 7.1 Surround Sound con l’Hi-Res ESS 9280 Quad Dac. Inoltre, il ROG Fusion II 500 avrà dei miglioramenti per quanto riguarda il microfono attraverso le feature AI Noise Cancelation Technology e l’AI Beamforming Microphones. Annunciata anche il controllo volume per la gaming chat, in modo tale che i giocatori possono controllare la situazione quando stanno giocando e senza andare a modificare ulteriori impostazioni. Inoltre, è stato svelato anche il fratello minore dell’headset, ossia il ROG Fusion 300, dove non ci sarà la presenza per modificare la gaming chat dalla cuffia.

Andando avanti, ASUS Republic of Gamers successivamente ha annunciato la tastiera da gaming ROG Strix FLARE II Animate. Questo prodotto potrà essere completamente configuarato dall’utente per avere un’esperienza di gioco ottimale, e questo grazie ad una delle tecnologie presenti: AniMe Matrix LED Display, il quale potrà essere usata per avere l’illuminazione RGB sulla propria tastiera, controllare la batterie e persino l’ora. La ROG Strix FLARE II Animate avrà a disposizione un Media Controls, in modo tale che i giocatori possono alzare e abbassare il volume senza alcun problema o passare da un traccia audio all’altra. Come se non bastasse, sarà possibile rimuovere gli switch dalla tastiera. Ovviamente ci sarà una variante che offrirà meno feature del solito, ossia la ROG Strix Flare II.

Dopodiché, ASUS ha proseguito al CES 2022 con l’annuncio di un nuovo mouse, L’ROG AimPoint. Quest’ultimo presenterà fino a 36,000 CPI e supporterà gli 8,000HZ, in modo tale che il mouse possa tracciare ogni vostro movimento alla perfezione. Per quanto riguarda questi prodotti tech, ASUS ha fatto sapere che arriveranno molto presto sul mercato.

In successione, ASUS ha svelato un nuovo monitor premium, ossia il ROG Swift OLED Gaming Monitor. Questo prodotto inedito nel mercato dei monitor presenta una micro-texture per ridurre al massimo i riflessi ed avrà dei colori molto più nitidi rispetto alle televisioni OLED presenti nelle varie catene. IL Rog Swift OLED Gaming Monitor sfrutta il FRL HDMI 2.1, il Variable Refresh Rate e sarà un display 4K a 120 fotogrammi al secondo e una modalità automatica per ridurre la latenza. Ci saranno due varianti del monitor: ROG Swift OLED PG48UQ e ROG Swift OLED PG42UQ. Infine, per quanto concerne i monitor, l’azienda ha presentato il ROG Swift 360HZ PG27AQN, dedicato interamente ai giochi e al mondo Esport.

Invece, parlando del mondo dei computer portatili, ASUS ha annunciato la serie ASUS Strix Scar Series, i quali vanteranno di un Intel Core I9-12900H e come scheda grafica avranno una 3080TI. Parlando delle altre componenti, la memoria RAM sarà di 64GB DDR5 4800MHz, il quale sarà più veloce del 40% rispetto alle memorie DDR4. Mentre la ROG Strix Scar Series G avrà un processore Ryzen 6900HX, una 3080TI. Ma le sorprese non finiscono certamente qua, perchè l’azienda ha presentato la nuova serie, ossia la ROG Nebula Display, ed è concepito principalmente per il gaming, in modo tale da avere delle immagini veloci e nitide. Quest’ultima presenta un 100% DCI-P3, Adaptive Sync e un tempo di risposta pari a 3 millisecondi. Questi sono uno dei principali prodotti che sono stati annunciati al CES 2022. In calce alla notizia, è presente l’intero evento.