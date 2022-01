Hyrule Warriors Age of Calamity raggiunge i 4 milioni di vendite

Il titolo hack and slash di Nintendo, Hyrule Warriors: Age of Calamity, ha raggiunto un nuovo traguardo con spedizioni in tutto il mondo e vendite digitali che hanno superato i quattro milioni. L’ultimo traguardo è arrivato ad aprile 2021 con 3, 7 milioni di vendite.

Ambientato prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Hyrule Warriors: Age of Calamity vede i giocatori controllare vari eroi per sconfiggere Calamity Ganon e le sue forze. Questi includono Link, Zelda, i Quattro Campioni e molti altri mentre combattono contro orde di nemici in combattimenti in stile Musou in varie fasi. Nuove aree, missioni e personaggi sono stati successivamente aggiunti in due espansioni a pagamento, ovvero Pulse of the Ancients e Guardian of Remembrance. Sebbene il supporto per Age of Calamity sia apparentemente terminato , Nintendo è ancora molto investita nel franchise di Zelda. Sta sviluppando l’attesissimo sequel di Breath of the Wild, che dovrebbe uscire quest’anno per Nintendo Switch. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale Nintendo:

Guarda Hyrule 100 anni prima di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e vivi gli eventi della Grande Calamità. Unisciti alla lotta che ha messo Hyrule in ginocchio. Scopri di più su Zelda, i quattro Campioni, il re di Hyrule e altro ancora attraverso scene drammatiche mentre cercano di salvare il regno dalla calamità. Il gioco Hyrule Warriors: Age of Calamity è l’unico modo per vedere in prima persona cosa è successo 100 anni fa. Combatti le orde dei nemici più formidabili di Hyrule: dai barbari Bokoblin agli imponenti Lynels, le truppe di Ganon sono emerse a frotte. Eroi giocabili come Link, Zelda e altri devono usare le loro abilità distinte per tagliare centinaia di nemici per salvare Hyrule dalla calamità imminente.



Hyrule Warriors: Age of Calamity è disponibile per Nintendo Switch.