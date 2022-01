Neil Druckmann conferma che Naughty Dog è al lavoro su più progetti

Durante la presentazione del CES 2022, il copresidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha confermato che lo studio sta lavorando a più progetti di gioco. Mentre si parla del film Uncharted e dello spettacolo The Last of Us della HBO, Druckmann aggiunge alla fine: E non vediamo l’ora di condividere con voi i molteplici progetti di gioco che abbiamo in cantiere per Naughty Dog.

Si pensa che uno dei giochi di cui parla Druckmann sia il componente multiplayer per The Last of Us 2 di cui lo studio ha parlato già da settembre 2021, ma per quanto riguarda gli altri nessuno è riuscito a capire a cosa si riferisse. Tra di loro può esserci anche una new entry per il franchise di Uncharted oppure Neil Druckmann si riferiva a The Last of Us 3. Tra le varie ipotesi è nata anche l’idea che Naughty Dog sta sviluppando un nuovo IP. Qualunque sia la verità, siamo sicuri che i titoli in progettazione sono fantastici. Sebbene Naughty Dog non abbia annunciato alcun nuovo gioco in fase di sviluppo, i titoli dello studio sono ancora sotto i riflettori, poiché non stiamo ricevendo solo un film di Uncharted, ma anche il franchise The Last of Us sta ricevendo la sua serie TV. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite il sito ufficiale di PlayStation:

The Last Of US II

Cinque anni dopo il loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming. A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l’agognata tranquillità.

Uncharted: L’eredità dei ladri

Scopri le imprese del passato con i ladri Nathan Drake e Chloe Frazer, personaggi tanto carismatici quanto complessi, mentre viaggiano per il mondo in cerca di avventure e storie straordinarie.