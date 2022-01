Ghost of Tsushima supera gli 8 milioni di vendite

Il CES 2022 è stato un evento ricco di eventi in particolare per quanto riguarda PlayStation, con Sony che ha annunciato ufficialmente PlayStation VR2 e Horizon Call of the Mountain. Tuttavia, sono stati condivisi anche altri aggiornamenti più piccoli ma comunque significativi, come i dati di vendita aggiornati per Ghost of Tsushima.

È stato confermato che il gioco di azione e avventura samurai open world di Sucker Punch ha venduto 8 milioni di copie in tutto il mondo. L’ultimo traguardo del titolo è stato quando aveva venduto 6,5 milioni di unità in tutto il mondo. Ciò include sia la versione originale per PS4 lanciata nel 2020, sia Ghost of Tsushima Director’s Cut, lanciato sia per PS5 che per PS4 nel 2021. Quando Sony ha annunciato questa cifra, ha anche confermato che era in lavorazione un adattamento cinematografico del gioco, con Chad Stahelski, John Wick in qualità di regista per tutti e quattro i film. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale PlayStation:

Scopri le bellezze nascoste di Tsushima in questa avventura d’azione open-world di Sucker Punch Productions e PlayStation Studios, disponibile per PS5 e PS4.

Inaugura un nuovo percorso e intraprendi una guerra non convenzionale per liberare Tsushima. Sfida gli avversari con la katana, padroneggia l’arco per eliminare le minacce distanti, sviluppa tattiche di furtività per tendere imboscate ai nemici ed esplora una nuova storia sull’isola di Iki. L’edizione Director’s Cut contiene:

Il gioco completo.

La Iki Island expansion: Nuova storia, nuovi mini-giochi, nuovi tipi di nemici e molto altro.

Modalità cooperativa online Leggende.

Mini art-book digitale.

Un punto tecnica.

Amuleto del favore di Hachiman.

Set di skin Eroe di Tsushima: maschera dorata, kit spade, cavallo, sella.

Commento del direttore: il team creativo collabora con un rinomato storico giapponese per osservare il mondo di Ghost of Tsushima e confrontarlo con gli eventi reali che lo hanno ispirato.

Ghost of Tsushima è disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4.