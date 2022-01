MSI rivela i suo nuovi notebook al CES 2022

CES 2022 Durante il, MSI l’innovativo produttore di notebook per il gaming, per i creator e per il business, svela la sua nuova line-up di laptop equipaggiati con i nuovi processori Intel serie H di dodicesima generazione e le ultimissime GPU NVIDIA GeForce RTX. Gli ultimi nati di casa MSI, grazie alle performance che sono in grado di offrire, sono ideali anche per coloro che sono alla ricerca di una soluzione già pronta per la nuova era del Metaverso.

i nuovi modelli di notebook di casa MSI offrono un incremento fino al 45% delle performance della CPU rispetto alla generazione precedente, anche se queste elevatissime prestazioni non andranno a scapito della temperatura del notebook, grazie alle esclusive tecnologie per il raffreddamento.

GS77/66 Stealth

Parte della pluripremiata serie di notebook leggeri e potenti i nuovi GS77 e GS66 vantano uno spessore di appena 21mm e dispongono di touchpad e tasti particolarmente ampi per offrire il massimo comfort nella digitazione.

Raider GE76/66

I nuovi GE 76 e 66 Raider mettono a disposizione i sofisticati effetti luminosi della serie GE Raider e performance ancora superiori.

Vector GP76/66

Concepiti per assicurare prestazioni senza compromessi nei più diversi ambiti, i Vector GP76/66 sono in grado raggiungere i 210W con MSI Over Boost, rappresentando una scelta ideale per il gaming, ma anche per chi si occupa di progettazione e chi lavora in ambito scientifico.

Creator Z17, Creator Z16P e Creator M16

Primo notebook da 17 pollici a offrire il supporto touch-pen al mondo, Creator 17 dispone di display QHD+, CPU fino a Intel Core i9 e GeForce RTX 3080 Ti 16GB ed è, quindi, in grado di offrire performance ai massimi livelli.