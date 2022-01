Dragon Ball Z Kakarot vende più di 4 milioni di unità

Lo sviluppatore giapponese CyberConnect2 ha recentemente annunciato che Dragon Ball Z: Kakarot, il loro gioco di ruolo che interpreta la saga di Dragon Ball Z, ha venduto 4,5 milioni di unità dal suo lancio. Mostra la forza del franchise di Dragon Ball e il continuo supporto di cui gode la serie, grazie al nuovo Dragon Ball Super e alla continua nostalgia per uno degli anime shonen più popolari di tutti i tempi.

Come riportato da Gematsu, l’annuncio è stato fatto in un Live stream per commemorare il nuovo anno dall’azienda. L’annuncio è stato fatto dal CEO di CyberConnect2, Hiroshi Matsuya, sottolineando anche le vendite per i loro altri giochi d’azione basati su anime, come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles del 2021 con oltre 1,32 milioni di unità vendute e Naruto Shippuden: Ultimate del 2016 Ninja Storm 4 riuscendo a vendere oltre 8,7 milioni.

Indipendentemente da ciò, è bello vedere che Dragon Ball Z: Kakarot si sta comportando bene anche nell’anno in corso, poiché il gioco è ancora un ottimo modo per vivere la saga di Dragon Ball Z senza sfogliare centinaia di episodi. I numeri onestamente non sono troppo scioccanti, poiché nel 2020 Bandai Namco Entertainment ha annunciato che il gioco aveva venduto 2 milioni di unità in tutto il mondo. A quanto pare, i fan e i nuovi arrivati ​​si sono scaldati all’idea di un gioco di ruolo ambientato nell’universo di Dragon Ball Z , come dimostrano i 4,5 milioni di vendite. Di seguito una panoramica del titolo:

Affronta epiche battaglie, tuffati nel mondo di Dragon Ball Z: combatti, pesca, mangia e allenati con Goku. Esplora nuove zone e vivi le avventure del mondo di Dragon Ball Z mentre ripercorri la storia e crea forti legami con gli altri eroi dell’universo.

Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.