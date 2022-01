Genshin Impact: gameplay trailer su Yae Miko

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande che verrà rilasciata e sarà disponibile dal 5 gennaio. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner. La versione 2.4 introduce anche due nuovi personaggi Yun Jin, un eroe a quattro stelle e Shenhe che invece è a cinque stelle. Di recente la miHoYo ha anche confermato che nella versione 2.5 sarà presente il banner di Yae Miko oltre a Kazuha e Raiden Shogun.

Lo YouTuber Areha ha pubblicato un gameplay trailer su Yae Miko, il personaggio Electro a cinque stelle che vedremo nell’aggiornamento 2.5. Nel video Yae mostra soprattutto i vari tipi di attacco e le di abilità. Di seguito la descrizione del personaggio:

La fanciulla del santuario principale del Grand Narukami Shrine e discendente del lignaggio Kitsune, servo e amico di Eternity… e l’intimidatorio capo della nobile casata degli Yae. Non c’è bisogno di scoprire ogni sua sfaccettatura, poiché riflettono tutte Yae Miko. Tuttavia, non stanno rivelando la sua vera natura. Come frammenti di uno specchio, ogni atteggiamento riflette una versione diversa di lei. Avvolta in molte identità, è diventata un diamante brillante circondato da innumerevoli specchi.

Ci sono centinaia di sfaccettature: solenni o allegre, simpatiche o distaccate.

Nessuno conosce la verità, così come nessuno può facilmente individuare un kitsune che sfiora i passanti nei boschi mistici. Ma se la kitsune osserva gli umani, dove porterà il suo destino?



Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Games Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.