The Day Before: nuovo video gameplay dal CES 2022

Nel corso del CES 2022, gli sviluppatori di The Day Before hanno mostrato un nuovo video gameplay dell’MMO, che arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 21 giugno 2022 su PC. L’opera su PC avrà riflessi in ray-tracing

riflessi, occlusione ambientale, RTX Global Illumination e NVIDIA DLSS che migliora le prestazioni per un’esperienza definitiva su PC.

The Day Before post-pandemica invasa da infetti affamati di carne e sopravvissuti

che combattono tra loro per il cibo, le armi e le auto. I giocatori saranno in grado di

esplorare liberamente il mondo, comprese le singole case, i grattacieli, le banche,

hotel, centri commerciali e altro ancora. È nella Top-10 dei giochi più attesi

giochi sulla lista dei desideri di Steam.