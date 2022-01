Intel annuncia i processori di dodicesima generazione

Oggi al CES 2022, Intel ha lanciato i processori Intel Core di dodicesima generazione (nome in codice Alder Lake S-series e H-series), la prima famiglia di processori ottimizzati per l’edge con un’architettura ibrida che combina Performance-core ed Efficient-core grazie a Intel Thread Director. Potenziati per accelerare l’innovazione nel campo dell’Internet of Things (IoT), i nuovi processori offrono agli utenti dei settori retail, manifatturiero, sanitario e della sicurezza digitale un maggior numero di core e di funzionalità grafiche/media/display e AI avanzate, unite a un’ampia gamma di prezzi, prestazioni e potenze.

John Healy, Intel Vice President, Internet of Things Group e general manager, Platform Management and Customer Enablement, ha dichiarato:

Dall’abilitare una ricca esperienza visiva su numerosi PC client, al supportare carichi di lavoro misti su una singola piattaforma edge, i processori Intel Core di dodicesima generazione consentono ai nostri clienti di fare passi da gigante nel creare un mondo definito dal software nell’edge.



Perché è importante: con la combinazione della nuova architettura ibrida ad alte prestazioni di Intel e della tecnologia di calcolo Intel 7, la famiglia di processori Intel Core di dodicesima generazione offre funzionalità chiave che la distinguono dalle altre soluzioni disponibili per i settori retail, sanità, manifatturiero e video, tra cui:

Elevate prestazioni di calcolo e flessibilità per carichi di lavoro IoT più intensi.

AI accelerata e capacità di deep learning senza hardware aggiuntivo.

Affidabilità in condizioni di utilizzo embedded.

Unità di elaborazione grafica integrate potenziate per supportare display 4K e 8K.

Sicurezza basata su hardware per difendere dagli attacchi i dispositivi IoT più vulnerabili.

Un forte ecosistema e una community open source per supportare molteplici sistemi operativi, consentendo ai clienti IoT di scegliere i sistemi operativi più adatti per le loro applicazioni.

Alder Lake S-series: I processori desktop Intel Core di dodicesima generazione per IoT sono fino a 1,36 volte più veloci nelle prestazioni single-thread, fino a 1,35 volte più veloci nelle prestazioni multithread, fino a 1,94 volte più veloci nelle prestazioni grafiche e fino a 2,81 volte più veloci nelle prestazioni di inferenza della classificazione delle immagini della GPU rispetto ai processori Intel Core di decima generazione. I processori desktop Intel Core di dodicesima generazione per IoT includono Intel UHD Graphics 770 basato sull’architettura Intel X che supporta la virtualizzazione dei display e fino a quattro display indipendenti. Il supporto della memoria PCIe 5.0/PCIe 4.0 e DDR5/DDR4 combinato con le funzionalità di sicurezza e maneageability, e con l’abilitazione dell’AI aiutano a incrementare la produttività e ad alimentare l’innovazione futura nelle applicazioni IoT. Gli SKU IoT presentano fino a 16 core e 24 thread con TDP da 35 W a 65 W, funzionalità in tempo reale, disponibilità e supporto software a lungo termine

Questi processori portano vantaggi a diversi settori, tra cui:

Retail, bancario, ospitalità, education godranno di una migliore convergenza dei carichi di lavoro, maggiore valore da punti vendita con riconoscimento immediato del cliente, per migliorare l’esperienza d’uso dei display interattivi.

godranno di una migliore convergenza dei carichi di lavoro, maggiore valore da punti vendita con riconoscimento immediato del cliente, per migliorare l’esperienza d’uso dei display interattivi. Gli utenti del settore manifatturiero potranno trarre ulteriore vantaggio da PC industriali, edge server, controller avanzati, sistemi di machine vision, e piattaforme di controllo virtuali.

potranno trarre ulteriore vantaggio da PC industriali, edge server, controller avanzati, sistemi di machine vision, e piattaforme di controllo virtuali. Nel settore sanitario gli utenti potranno fornire migliori immagini a ultrasuoni, cartelle mediche, endoscopie e dispositivi medicali all’edge.

gli utenti potranno fornire migliori immagini a ultrasuoni, cartelle mediche, endoscopie e dispositivi medicali all’edge. Gli utenti del settore sicurezza digitale potranno ottenere maggiori risultati dall’analisi AI dei dati provenienti dalle videocamere in rete e dai video wall.

A proposito dei processori Alder Lake H-series: Si stima che i processori mobile Intel Core di dodicesima generazione per IoT siano fino a 1,04 volte più veloci nelle prestazioni a thread singolo, fino a 1,18 volte più veloci nelle prestazioni multithread e fino a 2,29 volte più veloci nelle prestazioni grafiche rispetto ai processori Intel Core di undicesima generazione. Queste SKU presentano fino a 14 core e 20 thread con TDP da 35 W a 45 W. Intel ha inoltre annunciato la serie U e la serie P di processori Intel Core di dodicesima generazione con una gamma di TDP da 15 W a 28 W. Quattro display pipe consentono implementazioni complete di video wall con grafica Intel Iris X ricca e coinvolgente, combinata con l’abilitazione dell’intelligenza artificiale per casi d’uso di inferenza e machine vision

Questi processori portano vantaggi a diversi settori, tra cui:

Nei settori retail, bancario, ospitalità, education gli utenti potranno migliorare il consolidamento del carico di lavoro e migliorare le esperienze con quattro display pipe per video wall, nonché lavagne interattive e chioschi con intelligenza artificiale per fornire data analytics.

gli utenti potranno migliorare il consolidamento del carico di lavoro e migliorare le esperienze con quattro display pipe per video wall, nonché lavagne interattive e chioschi con intelligenza artificiale per fornire data analytics. Gli utenti del settore manifatturiero saranno in grado di sfruttare al meglio la machine vision per l’ispezione delle componenti, unita a interfacce uomo-macchina e PC industriali.

saranno in grado di sfruttare al meglio la machine vision per l’ispezione delle componenti, unita a interfacce uomo-macchina e PC industriali. Nel settore sanitario gli utenti realizzeranno immagini mediche di migliore qualità da dispositivi quali le macchine a ultrasuoni con AI/analytics per assistere la diagnostica, la telemedicina e la robotica.

gli utenti realizzeranno immagini mediche di migliore qualità da dispositivi quali le macchine a ultrasuoni con AI/analytics per assistere la diagnostica, la telemedicina e la robotica. Gli utenti del settore sicurezza digitale utilizzeranno la machine vision nelle implementazioni edge e nelle videocamere in rete con capacità di intelligenza artificiale e saranno in grado di sfruttare questa tecnologia per applicazioni che includono smart building, smart factory e smart city.

Disponibilità: I processori Intel Core di dodicesima generazione hanno già più di 80 clienti IoT che partecipano al programma di accesso anticipato di Intel. Alder Lake S-series è previsto per gennaio 2022; Alder Lake H-series è previsto per aprile 2022.