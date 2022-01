HP svela nuovi prodotti al CES 2022

HP ha presentato la sua nuova lineup gaming che include OMEN 45L Desktop, Victus by HP 15L Desktop, e OMEN 27u 4K Gaming Monitor, il suo primo next-gen console ready. L’azienda ha inoltre aggiornato i suoi laptop OMEN 16 e 17 e ha introdotto un nuovo coverage plan per proteggere l’ecosistema di gioco. Il settore del gaming è in costante evoluzione e ha registrato una forte crescita, con quasi il 35% della popolazione globale che si è collegata per giocare. In questo scenario le donne stanno assumendo un ruolo fondamentale, costituendo il 60% di tutti i nuovi player.

Inoltre, il 30% dei nuovi gamer ha meno di 25 anni, a dimostrazione del fatto che il gioco si è affermato come una modalità di intrattenimento generazionale e social connection: l’84% dei videogiocatori ha dichiarato di giocare per connettersi con altri che hanno interessi simili, l’80% per incontrare nuove persone, e il 77% per rimanere in contatto con gli amici.

News Highlights:

OMEN 45L Desktop trasforma il PC gaming grazie alla rivoluzionaria CPU che potenzia l’OMEN Cryo Chamber™; disponibile anche come chassis fai-da-te per il massimo della personalizzazione

OMEN 25L Desktop presenta importanti aggiornamenti dei componenti interni, una ventola frontale da 120 mm e un nuovo case Ceramic White con un pannello laterale opzionale in vetro temperato

Victus by HP 15L Desktop debutta con un design dal form factor di dimensioni ridotte e due opzioni di colore del telaio, oltre a un logo personalizzabile RGB infinity mirror

OMEN 27u 4K Gaming Monitor è dotato di HDMI 2.1 ed è una console plug and play ready con altoparlanti integrati e una retroilluminazione ARGB per l’ambiente gaming

Prezzi e disponibilità:

OMEN by HP 45L Gaming Desktop PC A partire dal mese di febbraio 2.499€ OMEN by HP 25L Gaming Desktop PC A partire dal mese di Marzo 1.699€ Victus by HP 15L Gaming Desktop PC A partire dal mese di febbraio 1.299€ OMEN by HP 27u 4K Gaming Monitor A partire dalla tarda primavera Il prezzo sarà disponibile sotto data OMEN by HP 16 Gaming Laptop A partire da fine marzo 1.699€ OMEN by HP 17 Gaming Laptop A partire da fine marzo 1.799€

HP ha inoltre presentato nuove soluzioni e dispositivi progettati per potenziare le esperienze di collaboration e creation, per lavorare e creare ovunque ci si trovi. Le nuove modalità di lavoro ibrido necessitano di maggiori prestazioni rispetto alla semplice collaboration e al lavoro di gruppo e richiedono alla tecnologia la stessa qualità in termini di esperienza.

Oggi, infatti i “workplace” possono essere i più svariati luoghi da cui svolgere il proprio lavoro e, se da un lato questo ci offre la possibilità di essere produttivi e creativi ovunque ci si trovi dall’altro richiede un supporto in termini di soluzioni hardware e software adatto ai diversi ambienti e alle diverse creatività.

Di seguito una panoramica delle recenti innovazioni presentate da HP nel corso del CES 2022, che rendono possibile l’hybrid working in quanto forniscono il supporto necessario per combinare i diversi ambienti di lavoro più produttivi con la creatività e le idee più ispirate.

News Highlights:

HP Elite Dragonfly G3 e il nuovo HP Elite Dragonfly Chromebook assicurano esperienze audio e video di livello premium grazie a HP Presence.

HP Elite Dragonfly G3, sempre con un peso inferiore a 1 kg, ha un design a conchiglia da 13,5 pollici e una batteria a lunga durata per essere sempre produttivo più a lungo.

Progettato appositamente per gli utenti business e cloud, HP Elite Dragonfly Chromebook offre un’esperienza PC potente e cloud-first.

HP ENVY Desktop e HP Z2 Mini consentono di creare e condividere grazie all’avanzata tecnologia:

HP ENVY Desktop PC è la nuova potente soluzione per creativi, centro nevralgico da cui imparare, creare e gestire ogni aspetto della vita moderna.

HP Z2 Mini G9, tra le più potenti mini workstation, offre elevate prestazioni in un design versatile e moderno.

HP E-Series Conferencing Monitor e M-Series Webcam Monitor permettono di collaborare al meglio:

HP E-Series Conferencing Monitor sono dotati di webcam da 5MP orientabile che favorisce la privacy, login Windows Hello, microfoni per la cancellazione del rumore e sensori di illuminazione migliorati per esperienze di videoconferenza implementate.

M-Series Webcam Monitor favorisce l’interazione con familiari, amici e colleghi grazie a una webcam da 5MP, altoparlanti e microfoni per la cancellazione del rumore.

I nuovi Z Display di HP sono progettati per creator e power user che vogliono sostituire la loro configurazione a doppio monitor con un display grande, coinvolgente e preciso nei colori.

Prezzi e disponibilità ad oggi per il mercato italiano:

HP Elite Dragonfly G3 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP E24m Conferencing Monitor A partire da fine febbraio 429€ HP E27m Conferencing Monitors A partire da fine febbraio 489€ HP E34m Conferencing Monitors A partire da fine marzo 699€ HP M24 Webcam Monitors A partire dal mese di gennaio 329€ HP M27 Webcam Monitors A partire dal mese di gennaio 359€ HP EliteBook x360 1040 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP EliteBook 1040 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP EliteBook x360 830 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP EliteBook 830 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP EliteBook 840 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP EliteBook 860 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP EliteBook 630 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP EliteBook 640 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP EliteBook 650 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP ProBook 440 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP ProBook 450 G9 A partire dal mese di aprile Il prezzo sarà disponibile sotto data HP ENVY Desktop PC A partire da fine febbraio 1.699€ HP Z34c G3 Curved Display and HP Z40c G3 Curved Display A partire da fine gennaio Il prezzo sarà disponibile sotto data HP ENVY 27- inch All-in-One Desktop PC A partire da fine marzo 1.999€

Il mondo ibrido ci ha offerto una maggiore libertà di stabilire dove, quando e come lavorare. Gli utenti di oggi e l’IT necessitano della più adeguata tecnologia per aumentare la produttività ovunque si trovino. Alimentato dai più recenti processori AMD Ryzen, HP ha ampliato il proprio portafoglio di device dedicati al nuovo stile di vita ibrido, apportando una serie di aggiornamenti alla serie EliteBook 805, introducendo i nuovi PC della serie EliteBook 605 e rinnovando la serie ProBook 405 per permettere alle persone di rimanere connesse e produttive in qualsiasi ambiente.