League of Legends: tanti cambiamenti previsti nella 12.2

Sembra che League of Legends non si stanchi neanche un minuto per quanto riguarda il rilascio di contenuti. Non è passato neanche un giorno dal rilascio della patch 12.1, e già abbiamo novità su quello che verrà aggiunto durante la 12.2, il cui arrivo è previsto per il 20 gennaio. Per quanto riguarda il content che verrà effettivamente aggiunto durante la patch, abbiamo tre nuove skin di:

Crystal Rose Janna.

Crystal Rose Akshan.

Withered Rose Elise.

Inoltre, è prevista una skin di questo tipo anche per Zeri, il nuovo tiratore da corsia inferiore, ma ancora non sappiamo se sarà Crystal o Withered.

Notare come tra i campioni scelti per la skinline, Akshan sia molto recente per quanto riguarda l’uscita durante l’anno. Questo sta a dimostrare che il tiratore da corsia centrale è diventato un favorito per Riot Games e intendono approfittare della sua popolarità. Ma non è finita qui, poiché abbiamo anche delle preview di nuove skin in arrivo nelle prossime patch, e visto che quest’anno il festival lunare inaugurerà l’Anno della Tigre, abbiamo:

Firecracker Diana.

Firecracker Sett.

Firecracker Teemo.

Firecracker Tristana.

Firecracker Xin Zhao.

Firecracker Yuumi.

Non sappiamo ancora come saranno i modelli, ma ci aspettiamo soltanto il meglio del meglio da parte di Riot. Infine, è comparsa una terza linea di skin dal nome di Porcelain, e i campioni che riceveranno queste skin sono:

Porcelain Amumu.

Porcelain Ezreal.

Porcelain Kindred.

Porcelain Lissandra.

Porcelain Lux.

Secondo dei particolare leak, la skin di Ezreal dovrebbe essere una Leggendaria, ma ancora non si sa nulla di concreto. Detto questo, League of Legends sta rilasciando un sacco di content allucinante, e non vediamo l’ora di vedere cosa ci aspetterà il 7 gennaio con il reveal del prossimo grande evento della stagione 12 all’interno del mondo di Runeterra. Di seguito, vi mostriamo i video delle 3 skin in arrivo di Akshan, Janna e Elise.