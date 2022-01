The Elder Scrolls Online: arriva un grande annuncio

The Elder Scrolls Online è uno degli MMORPG più famosi al momento, e questo non dovrebbe sorprendere nessuno: il gioco ha automaticamente scalato la classifica dopo che World of Warcraft ha avuto il serio e cupo periodo durante i mesi estivi di quest’anno, e con il fatto che gli sviluppatori di ZeniMax Online Studios hanno continuato a tenere aggiornato il gioco, adesso si merita di tutto rispetto la sua popolarità. Oggi però è arrivata una bomba da paura: un teaser per un grandissimo evento è stato mostrato, e potremo assistere in diretta il 27 gennaio alle 21:00 il nuovo capitolo che la saga prenderà quest’anno. Oltre il mare ci aspetta la nuova avventura del 2022 di The Elder Scrolls Online. L’anno che verrà soddisferà tutti i fan di Elder Scrolls introducendo un mondo inedito e una storia tutta da raccontare. Possiamo vedere molte cose nel trailer: Il nome di questa nuova terra è al momento ignoto, ma il teaser trailer cinematografico condiviso per l’occasione ci offre qualche prezioso indizio mostrandoci una città costiera raggiunta non senza difficoltà da una serie di sfortunati avventurieri, che hanno dovuto affrontare una terribile tempesta nel loro viaggio in mare. In quale posto di Tamriel ci troviamo? E se invece si trattasse di un continente del tutto nuovo? Per il momento la nuova espansione non ha un nome, né sono stati svelati ulteriori dettagli, come ad esempio in quale area sarà ambientata. Il team di Bethesda in compenso parla di:

“Un mondo mai visto prima d’ora e una storia che deve essere ancora raccontata”, il che potrebbe stuzzicare la curiosità dei giocatori. Queste sono notizie sensazionali, e non potranno che migliorare man mano che ci avviciniamo all’uscita dell’evento. The Elder Scrolls Online ci mostrerà un capitolo emozionante della saga di Bethesda che di sicuro stuzzicherà la curiosità di molti giocatori. Di seguito, vi lasciamo il trailer lasciato dalla pagina youtube, in cui potrete analizzare ogni minimo dettaglio senza farvi scappare alcun particolare.