CES 2022: Lenovo svela nuovi prodotti emozionanti

Come ben saprete, il CES 2022 è iniziato: questo grande congresso durerà tutto il mese di gennaio, e per coloro che amano il progresso tecnologico sarà l’occasione della vita. Abbiamo visto ieri alcuni prodotti rilasciati da AMD per l’occasione, e oggi è l’ora di Lenovo. La compagnia ha svelato diversi assi nella manica, possiamo vedere in anteprima cosa sono esattamente. La nuova lineup include un’ampia gamma di prodotti e soluzioni innovative e sostenibili in linea con la visione di Lenovo di Smarter Technology for All. Ridefinire l’esperienza utente con tecnologie innovative che supportano il lavoro, l’apprendimento e l’intrattenimento da remoto è il principale obiettivo delle ultime innovazioni di Lenovo. Per approfondimenti sulle diverse linee di prodotti in allegato trovi anche i comunicati relativi a:

I nuovi Thinkpad X1 ottimizzati per coloro che lavorano in modalità ibrida e per i professionisti che cercano livelli di prestazioni superiori.

Il nuovo portfolio di portatili ThinkBook per le piccole e medie imprese caratterizzato da materiali eccellenti, un design sofisticato e sostenibile e funzionalità innovative.

I nuovi PC Lenovo Yoga che presentano design di alto livello e materiali sostenibili e offrono un’esperienza multimediale perfetta in ogni situazione.

La nuova lineup di portatili Lenovo Legion, con i rispettivi monitor e accessori, che assicurano la migliore esperienza di intrattenimento e gaming e sono dotati della più recente tecnologia Intel Core, AMD Ryzen e NVIDIA GeForce RT.

Il programma CO2 Offset service per la compensazione di emissioni di carbonio, da oggi esteso anche ai prodotti Legion e Yoga.

Lenovo vi porta soltanto il meglio, durante il CES 2022. Questi nuovissimi prodotti sono il top di ultima generazione per il mondo videoludico e non, assicurandosi una grande fetta di mercato. L’evento sarà una bomba per tutti gli amanti del settore, e ci aspettiamo che anche il mercato videoludico riceva grandi novità.