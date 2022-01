Dying Light 2 Stay Human: nuovo trailer da Nvidia

Ieri sera tra i tanti annunci legati al mondo Nvidia Geforce durante l’evento CES 2022 è stato mostrato un nuovo gameplay di Dying Light 2 Stay Human!. Non è l’unico trailer mostrato ieri (The Day Before) in cui si è potuta vedere la potenza di Nvidia!

Nvidia DLSS è anche supportato, il quale dovrebbe contribuire a fornire migliori prestazioni a 4K. Tuttavia, Techland deve ancora delineare l’hardware del PC necessario per eseguire il gioco a 4K. Anche a 1080p/60 FPS, giocare con la migliore qualità di ray tracing richiede un Intel Core i5-8600K o AMD Ryzen 7 3700X, 16 GB di RAM e una Geforce RTX 3080 con 10 GB di VRAM.

Il titolo uscirà il 4 febbraio per su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, quindi maggiori dettagli sui requisiti 4K per PC dovrebbero arrivare presto.