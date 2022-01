Sailors Age of Corsairs : annunciato oggi

Quest’oggi ci sono novità da parte di Crimson Lion Entertainment, sembra infatti che lo studio stia lavorando ad un nuovo titolo: Sailors Age of Corsairs!

Il titolo vi offrirà la possibilità di scegliere ciò che volete diventare sull’acqua del Mar dei Caraibi del XVII secolo. Potrete diventare pirati, ma anche unirvi a una delle potenze coloniali. Ma non solo, infatti c’è una terza via, ovvero diventando un mercante. Quest’ultima è un modo per guadagnare ricchezza ma richiederà anche più risorse per difendersi da pirati e altri mercanti.

Con molti elementi sandbox e simulazioni equipaggio il titolo si propone di portare una raffica di vento fresco. Il ruolo del capitano delle navi porrà su di voi molte responsabilità. Prestare attenzione al morale degli equipaggio, mantenere i vostri ufficiali leali e prendersi cura della loro salute. Le acque caraibiche sono infide e piene di traditori, quindi dovrete procedere con cautela.

Forgiate il vostro destino nel sangue, oro e sudore! Diventate un signore pirata, un principe mercante, o anche un ammiraglio di tutta l’armata. Una volta che sarete diventati uno sporco, ricco e famoso potrete iniziare a pensare di costruire la vostra flotta o anche avviare una colonia. Cospirare con altri signori pirati e create la vostra versione di Nassau, costruite un impero commerciale in tutto il Mar dei Caraibi e influenzate la politica locale, o portate una potenza coloniale alla vittoria totale!