Dying Light 2 Stay Human: l’ultimo episodio del Dying 2 Know il 13 gennaio

Manca veramente poco all’uscita di Dying Light 2 Stay Human, nuovo capitolo del gioco con orde di zombie in sviluppo da parte di Techland. In quest’ultimo anno il team polacco ha voluto raccontare il proprio gioco e le diverse sfaccettature attraverso i Dying 2 Know, ed è giunto il tempo del sesto ed ultimo episodio, che verrà trasmesso il 13 gennaio alle 21:00 sul canale YouTube del gioco. Per l’occasione è stato pubblicato il teaser, dove Jonah Scott, (voce di Aiden), e Leah Alexandra invitano i giocatori alla visione.

Oltretutto, è stato pubblicato anche un video riepilogo, dove Techland fa un riassunto di tutti gli episodi di Dying 2 Know. Nel corso del sesto episodio, i produttori presenteranno un nuovo filmato del gameplay e sveleranno ai loro fan tante notizie attese.

Il 27 maggio Techland ha pubblicato il primo episodio del Dying 2 Know. Quel giorno tutti gli appassionati hanno assistito al primo nuovo gameplay dal 2019. Quell’episodio, inoltre ha ufficialmente presentato il suo conduttore – Jonah Scott – come voce di Aiden Caldwell e ha introdotto una nuova piattaforma per tutta la comunità – TechlandGG.

In breve tempo nuovi episodi hanno fornito nuove informazioni, con ospiti speciali, sviluppatori e anteprime del gioco, svelando più dettagli riguardo a diversi aspetti del gioco, e curiosità su di esso.

Qui sotto alcuni degli annunci avvenuti negli episodi precedenti:

Rosario Dawson (Mandalorian, Sin City) entra a far parte della squadra di Dying Light 2 Stay Human prestando la sua voce a Lawan, uno dei personaggi più importanti del gioco.

David Belle, definito da molti il padre del parkour, ha aiutato la squadra di Techland a creare e migliorare tutti i sistemi di parkour nel gioco. E non è tutto, è anche diventato uno dei personaggi principali del gioco – Hakon.

Olivier Deriviere, un talentuoso compositore che ha scritto colonne sonore per videogiochi come Plague tale Innocent, GreedFall e Chernobylite, ha creato la musica per Dying Light 2 Stay Human, registrandola presso gli Abbey Road Studio.

Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà il 4 febbraio 2022 su PC (qui il recente nuovo trailer da Nvidia), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Versione Cloud).

Qui sotto potete vedere il video riepilogo.