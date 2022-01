Far Cry 6: il DLC Pagan – Control arriva l’11 gennaio

Pagan: Control, il secondo DLC in arrivo per Far Cry 6 come parte del Season Pass, sarà disponibile l’11 gennaio su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, così come Windows PC tramite Ubisoft Store e Epic Games Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna; devono possedere Far Cry 6 per accedere al contenuto.

In questo nuovo contenuto in arrivo, i giocatori potranno vestire i panni di Pagan Min, l’iconico cattivo di Far Cry 4, in una nuovissima esperienza ispirata al genere roguelite che si svolge nelle profondità della psiche tormentata del cattivo. Mescolando azione intensa e narrazione, Pagan: Control offrirà ai giocatori un’opportunità unica di esplorare la mente di Pagan, conoscere meglio il suo passato e affrontare volti familiari mentre lotta per liberarsi dal suo ciclo di colpe e rimpianti.

Joseph: Collapse, il terzo e ultimo DLC che uscirà come parte del Season Pass, sarà disponibile nel corso dell’anno e permetterà ai giocatori di immergersi nella mente del cattivo di Far Cry 5.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 è un open-world FPS in cui i giocatori si immergeranno nel cuore di una guerriglia moderna. Sull’isola di Yara, il Presidente Antón Castillo giura di riportare la sua nazione al suo antico splendore mentre cerca di indirizzare il figlio Diego a seguire i suoi passi. Il paradiso però ha un costo e arricchire il suo paese significa soggiogare quelli che non la pensano come lui. Il giocatore prenderà parte alla lotta per liberare Yara nei panni di Dani Rojas, un ex militare che cerca di fuggire dall’isola ma finisce col raggiungere un gruppo di rivoluzionari, Libertad. Sperimenta l’adrenalina e il caos di una guerriglia “resolver”, in pieno stile Far Cry, con l’arsenale più creativo e innovativo di sempre.

