Rainbow Six Extraction: su Xbox Game Pass al day one

Microsoft porterà Rainbow Six Extraction al day one sul suo servizio Xbox Game Pass. Come annunciato infatti su Xbox Wire, l’atteso shooter di Ubisoft sarà disponibile per gli abbonati al servizio dal 20 gennaio. Dallo stesso giorno arriverà anche Rainbow Six Siege.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal day one con Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate quando uscirà il 20 gennaio.

Rainbow Six Extraction è un FPS tattico da 1-3 giocatori in co-op PvE dove unirete gli operatori d’elite di Rainbow Six contro una minaccia aliena mortale conosciuta come gli Archaens.

Rainbow Six Siege sarà disponibile anche con PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 20 gennaio.

I fan di Rainbow Six su PC saranno dunque felici di sapere che Rainbow Six Siege sarà disponibile anche con PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 20 gennaio. Con Rainbow Six Siege già disponibile per i membri di Xbox Game Pass Ultimate su console e cloud, i fan hanno l’opportunità di rispolverare le loro abilità di sparatutto tattico in attesa dell’uscita di Rainbow Six Extraction. E i giocatori che giocano sia a Siege che a Extraction possono sbloccare l’equipaggiamento epico incluso nel Bundle United Front.

Condividendo l’impegno a portare ai fan giochi nuovi ed emozionanti al primo giorno, Ubisoft ha anche annunciato oggi la sua intenzione di portare Ubisoft + alle piattaforme Xbox in futuro.

Ricordiamo che il gioco uscirà su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e Windows PC

Qui sotto il tweet ufficiale di Xbox Game Pass sull’arrivo del gioco su Xbox Game Pass.