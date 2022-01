Yolked The Egg Game: nuovo aggiornamento

Ci sono novità per Hitcents e Hardboiled Studios per il loro titolo Yolked The Egg Game! La prima patch uscirà il 5 gennaio con la seconda cracking il 19 gennaio.

Nell’aggiornamento sono stati aggiunti diversi elementi, vediamo quale:

Nuove funzionalità



Un nuovo tipo di collezione!

2 nuovi raccoglibili di particelle



Un nuovo costume raccapricciante Spider strisciante da collezione

Per chi non lo conoscesse, il titolo è un platform cinetico basato sulla fisica in cui prendete il controllo di un uovo antropomorfo mentre si emancipa da una pericolosa situazione all’altra! Arrampicatevi, appendetevi e oscillate oltre ogni sorta di pericoli ambientali e pericoli vili mentre le vostre uova vi giudicano.

Il titolo è disponibile in Early Access sulla piattaforma Steam!