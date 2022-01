Horizon Forbidden West: il nuovo trailer mostra le tribù

Manca sempre meno al ritorno di Aloy, con Horizon Forbidden West che arriverà il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Per l’occasione sui canali social delle console Sony, e attraverso il PlayStation Blog, è stato pubblicato un nuovo filmato incentrato sulle varie tribù che la protagonista incontrerà nel suo viaggio.

Come scritto proprio nel blog, infatti, mentre attraversa la frontiera dell’Occidente Proibito, Aloy incontrerà tribù sia strane che familiari. Dagli insediamenti di confine dei Carja e degli Oseram, ai campi devastati degli Utaru di Plainsong, alle terre dei clan dei Tenakth, consumate dalla battaglia, nuove alleanze e nemici mortali la attendono.

Nel video qui sotto si può quindi dare uno sguardo più da vicino agli abitanti della frontiera, alle loro terre e ai loro costumi – ma non aspettatevi di conoscere tutti i loro segreti. Insieme ad Aloy, l’unico modo per svelare i misteri dell’Occidente Proibito è esplorarlo da soli in Horizon Forbidden West.

In quest’ultimo periodo diverse volte Guerrilla Games ha mostrato novità e spiegato caratteristiche del nuovo episodio, dalle nuove minacce per Aloy, al trailer ai The Game Awards 2021; sono state poi svelate abilità e punti deboli delle macchine e gli sviluppatori hanno spiegato come si crea un mondo autentico, ricco di avventure, culture e opportunità.