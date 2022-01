League of Legends: ecco il trailer dell’evento di domani

Continuando il discorso iniziato questo lunedì, riguardante l’evento di League of Legends e l’inizio della Stagione 12, sembra che oggi sia stato mostrato un trailer che mostra un sacco di novità. Chiamato “Season 2022 Livestream Teaser”, al suo interno vediamo una serie di video e clip, alcune già viste, ma altre completamente nuove e mai mostrate prima. Analizziamo il tutto con calma:

Le prime immagini non sono niente di speciale, poiché vediamo i vari draghi inseriti nella Landa degli Evocatori durante la prestagione e diverse scene di aspetti in arrivo su Wild Rift, come Galio e Amumu.

In seguito, abbiamo un’occhiata anche ai campioni dei mondiali del 2021, gli Edward Gaming, e sappiamo di recente che ogni membro della squadra ha deciso quali saranno i campioni che riceveranno le skin, e sono Graves, Viego, Zoe, Aphelios e Lulu. Le skin verrano rilasciate durante il corso dell’anno, più nello specifico durante il Mid Season Invitational a maggio.

Il pezzo più importante, tuttavia, è stato sicuramente il close up di Ornn, il semidio della forgia del Freljord, il quale sembra avere una grande importanza nel filmato che verrà mostrato domani . Sappiamo che il video si chiamerà The Call, e che diversi campioni, come Pantheon e Leona, saranno presenti. Che questa sia la conferma che il 2022 sarà l’anno dell’invasione del Vuoto nel mondo di Runeterra?

Infine, il video termina col ricordarci degli orari. Per noi italiani la diretta streaming inizierà alle 16:00, e coprirà ogni videogioco ambientato nell'universo di League of Legends, anche se Valorant potrebbe ricevere qualche notizia.

Riot Games ha deciso di fare le cose in grande anche quest’anno. Il Vuoto è sempre stato il principale antagonista nella storia di LoL, quindi era solo questione di tempo prima che venisse propriamente introdotto. Ricordatevi di sintonizzarvi domani alle 16:00 in punto per assistere a The Call.