Genshin Impact: Yun Jin ci canta una storia emozionante

Dopo il reveal e il character demo trailer di Shenhe, era giusto che Genshin Impact ci mostrasse anche Yun Jin, ma forse hanno fatto più di quanto previsto. Ebbene, oggi è arrivato il trailer sulla pagina youtube del gioco, ma più che un character demo per il personaggio è più uno story teaser per un grande evento in arrivo. Il modo in cui la miHoYo l’ha voluto mostrare, però, è davvero singolare. Infatti, la storia viene narrata da Yun Jin a teatro, descrivendo il background di Shenhe come una sorta di maledizione, e questo coincide effettivamente con la storia dell’allieva di Cloud Retainer, una dei protettori di Liyue. Se guardate il video, noterete all’istante una cosa: la doppiatrice che canta è quella cinese, ossia Wenxiao He, e tra la natura cinese di Liyue (la regione è ispirata alla cultura orientale del paese orientale) sembra la scelta giusta per rappresentare tale opera. Tutto questo culminerà sicuramente in un grande evento, poiché durante il canto di Yun Jin si intravedono Shenhe e il Traveler alle prese contro un grande mostro marino che ricorda una sorta di dragone. Questo porta a molte complicazioni, e tra quelle possibili i fan sospettano il ritorno del dio sconfitto da Zhongli durante la Guerra degli Archon. La descrizione del video è la seguente:

“Una strana favola che racconta di affinità adepte, dove le cose non sono più quelle di una volta, salvo i mille fili del dolore. L’opera canta le gesta di un’eroina, con nuovi versi aggiunti alla storia e raccontata di nuovo in molte case.”

Ancora una volta, Genshin Impact riesce a mostrarci un magico mondo sempre in sviluppo, e non possiamo che apprezzare questi cambiamenti costanti e meravigliosi, frutto dell’ambizione di miHoYo per il gioco e la sua community. Vi ricordiamo che l’aggiornamento 2.4 è già arrivato, quindi non perdetevelo e sbloccate Shenhe e Yun Jin il prima possibile.