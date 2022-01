Heaven Dust 2: da oggi su Pc e Nintendo Switch

Quest’oggi l’editore indie Indienova è orgogliosa di annunciare che Heaven Dust 2, da oggi disponibile su Steam e Nintendo Switch!

Sviluppato da One Gruel Studio, un team di due persone, il titolo offre esplorazione, azione, puzzle e gestione delle risorse. Vi svegliate da una capsula criogenica nel profondo di una base di ricerca e vi ritrovate intrappolati in un inferno vivente, circondato da zombie… sarete in grado di fuggire?

Per chi non lo conoscesse, nel titolo ci troveremo nel pieno di un’epidemia di virus, la quale si verifica nel misterioso First Research Center.

Nel frattempo, nel profondo dell’istituto, Steve si sveglia dalla sua capsula criogenica.

Si ritrova intrappolato in un inferno vivente, circondato da zombie, di nuovo.

Aiutatelo a combattere per sopravvivere e riottenere la liberta, anche quando la terribile verità si avvicina…

Heaven Dust 2 ci ha portato, una piccola squadra di due uomini, due anni per sviluppare, abbiamo lavorato su miglioramenti in tutti gli aspetti rispetto al primo gioco della serie. Senza il supporto della nostra comunità, dei giocatori, della stampa e dei creatori di contenuti, sarebbe un compito impossibile per noi, vi auguriamo davvero di godervelo. Se le reazioni saranno abbastanza positive, continueremo a lavorare su nuove avventure nell’universo di Heaven Dust

Queste le parole dei due creatori Zhou Zhijie & Guo Xu

Il titolo è disponibile da oggi su Nintendo Switch e Steam