Mount & Blade II Bannerlord: disponibile da oggi in italiano

TaleWorlds Entertainment annuncia la patch 1.7.0 di Mount & Blade II: Bannerlord, videogioco strategico e di ruolo disponibile in accesso anticipato, che aggiunge la localizzazione in francese, russo, spagnolo latinoamericano, italiano, giapponese, coreano, polacco e brasiliano. Queste lingue sono ora selezionabili nelle impostazioni di gioco, con il tedesco che arriverà prossimamente. Non perdete d’occhio i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti sulla localizzazione di Mount & Blade II: Bannerlord!

La patch 1.7.0 include molti altri importanti cambiamenti, come il Battle Terrain System che fornisce ai giocatori migliore controllo e varietà nelle battaglie che si sceglie di combattere. Questo sistema divide la mappa in regioni con scene dedicate alle battaglie e determina i punti di spawn dei combattenti in base al loro posizionamento nella regione. In totale ci sono 23 nuove scene dedicate alle battaglie, arrivando così a un totale di 72.

Un’altra importante aggiunta e la funzione Order of Battle : offre ai giocatori una panoramica del campo di battaglia prima di iniziare il combattimento e consente di assegnare i propri eroi e le truppe alle formazioni, posizionarli e impartire loro una serie di ordini. Allo stesso tempo, la nuova interfaccia fornisce ai giocatori molte più informazioni sulle loro formazioni come gli effetti del capitano attivo, il morale e il conteggio delle munizioni.