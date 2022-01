League of Legends: inizia ufficialmente la stagione 12

La Stagione 12 di League of Legends è finalmente iniziata: un nuovo capitolo nel MOBA di Riot Games è iniziato, e questa volta hanno deciso di fare le cose su larga scala, dandoci notizie e informazioni nel dettaglio per la versione su PC, League of Legends Wild Rift e l’eSport:

League of Legends ha ricevuto il numero più grande di novità. Oltre ad un spettacolare filmato chiamato The Call, in cui vediamo campioni di Shurima, Targon e il Freljord combattere per la propria causa, vari membri del team di sviluppo ci hanno parlato delle loro intenzioni sulla Stagione 12. Oltre a Zeri, la quale è stata annunciata durante la settimana, abbiamo un primo sguardo al supporto incantatore, il quale sarà molto probabilmente un barone chimico di Zaun, e la famelica creatura del vuoto che ricoprirà il ruolo di giungla. Durante la diretta, Reav3 è stato “posseduto” da suddetto mostro, e questo fa molto pensare che sotto sotto ci sarà un grande evento legato al Vuoto, anche se la data non è stata precisata. Hanno parlato anche del sistema delle Challenge, e qualche sistemata all’essenze Mitiche, le quali rimpiazzeranno le Gemstone come nuova valuta rara per il crafting di cosmetici.

League of Legends Wild Rift ha ricevuto aggiornamenti che i giocatori su PC sanno bene: oltre all’aggiunta di nuovi campioni, ovvero Sett, Yuumi e Karma tra i confermati, ridurranno il tempo di attesa tra i vari eventi ma diminuiranno anche i campioni totali che verranno rilasciati durante l’anno per permettere una qualità maggiore su tutto. Inoltre, i draghi elementali arriveranno anche su Wild Rift, e saranno la stessa cosa della versione per PC.

Per quanto riguarda l’eSport, non c’è molto da dire: il roster dei giocatori sta vedendo rifatto da molte squadre, ma abbiamo la location in cui verrà disputata la finale: San Francisco.

La Stagione 12 sembra molto eccitante, e i giocatori di League of Legends sono già pronti. E voi invece, lo siete?