Elden Ring: un video online ci mostra un miniboss

Non è un caso che i leaker siano sempre in prima linea per quanto riguarda rilasciare content esclusivo, e nel caso dei giochi tripla A come Elden Ring non c’è neanche da discuterne. Infatti, oggi è arrivato un video piuttosto curioso su Youtube che mostra in movimento un mini boss mai visto prima. Secondo la descrizione del video, il mostro in questione è uno dei sedici cavalieri personali di Godfrey, il primo Elden Lord, e quindi questo implica che ce ne saranno parecchi ad aspettarci durante la nostra avventura nella terra di Elden Ring. Una cosa che si nota all’istante è la stazza del cavaliere: è davvero imponente, impugnando una grossa spada in una mano e uno scudo altrettanto enorme nell’altra. Il miniboss la maneggia con destrezza, e sebbene sembri pesare un sacco, riesce comunque a dare ripetuti colpi consecutivi. L’armatura è un altro elemento di notevole riguardo: ricopre completamente il cavaliere dalla testa ai piedi, e non lascia scoperto neanche un po’ di pelle, suggerendo una difesa impareggiabile se non consideriamo lo scudo. Come tutti gli altri boss minori del titolo, i quali si possono incontrare in giro per l’open world del gioco FromSoftware, una volta ingaggiato non è possibile vedere la classica barra della salute nella parte bassa dello schermo che ne evidenzia anche il nome e occorre quindi regolarsi con l’indicatore tipico di tutti i mob. Alcuni pensano che siano paragonabili ai Demoni della Titanite di Dark Souls 1 o le Lucertole di Cristallo Deformate del terzo capitolo, ma è ancora presto per capire bene che tipo di nemici siano. Non manca molto al debutto di Elden Ring su tutte le piattaforme, e per molti febbraio sembra non arrivare mai, ma dovete resistere alla tentazione di guardare possibili spoiler per non rovinarvi la grande sorpresa, e che sorpresa sarà.