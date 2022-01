Rainbow Six Extraction: ecco un nuovo Lore Trailer

Rainbow Six Extraction si avvicina sempre di più al suo rilascio ufficiale su tutte le piattaforme, e oggi è arrivato un nuovo video Lore Trailer che ci parla ancora una volta della situazione sempre più drammatica all’interno del gioco. Come rivelato due giorni fa, in collaborazione con Microsoft, Rainbow Six Extraction sarà lanciato il 20 gennaio 2022 su Game Pass per Xbox Series X | S, Xbox One e Windows PC. Il gioco sarà disponibile anche su PlayStation4, PlayStation5, Stadia, Ubisoft Store e Epic Games Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft + su PC, Stadia e Amazon Luna. Il trailer ci fa una sorta di riassunto di quanto abbiamo visto in tutte le schermate del gioco, la situazione generale e tutto il casino legato al parassita Chimera, il quale si è dato rapidamente da fare per ribaltare la civiltà come ce la ricordiamo. In risposta, la squadra speciale REACT è stata assemblata per studiare, analizzare e combattere questa grave minaccia, e sarà il focus principale delle attività di gioco di Rainbow Six Extraction. La descrizione del gioco è la seguente:

“La dottoressa Elena Mira Alvarez, direttrice di REACT R&D, guida la squadra che raccoglie informazioni cruciali sulla minaccia degli Archei. Ogni nemico ha le sue capacità e mutazioni. Impara, adattati e collabora per sopravvivere. Rainbow Six Extraction arriverà il 20 gennaio 2022. Preordina ora. Gli amici giocano gratis fino a 14 giorni con Buddy Pass.”

Assieme a questa grande notizia, vi riportiamo di seguito i requisiti del gioco, e speriamo che riusciate a godervi il gioco quando uscirà il 20 gennaio.

LOW 1080p

CPU : Intel i5-4460 // AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4460 // AMD Ryzen 3 1200 GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 4GB // AMD RX 560 4GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB // AMD RX 560 4GB RAM : 8GB (Dual-channel setup)

: 8GB (Dual-channel setup) OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit STORAGE: 85GB

HIGH 1080p

CPU : Intel i7-4790 // AMD Ryzen 5 1600

: Intel i7-4790 // AMD Ryzen 5 1600 GPU : NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB // AMD RX 580 8GB

: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB // AMD RX 580 8GB RAM : 16GB (Dual-channel setup)

: 16GB (Dual-channel setup) OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit STORAGE: 85GB

HIGH 1440p

CPU : Intel i5-8400 // AMD Ryzen 5 2600X

: Intel i5-8400 // AMD Ryzen 5 2600X GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB // AMD RX 5600CT 6GB

: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB // AMD RX 5600CT 6GB RAM : 16GB (Dual-channel setup)

: 16GB (Dual-channel setup) OS : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit STORAGE: 85GB

ULTRA 2160p