Dying Light 2 Stay Human: mostrate le abilità

Quest’oggi Techland ha rilasciato nuove informazioni per i fan di Dying Light 2 Stay Human, presentando gli skill tree disponibili per il protagonista principale del loro prossimo titolo. Insieme a nuovi approcci nella progressione del personaggio, sono state presentate nuove skill di parkour e combattimento da esplorare nel gioco.

Nell’eseguire azioni specifiche, guadagnerete punti esperienza in due diverse aree: parkour e combattimento. Spostarsi compiendo azioni come arrampicarsi, saltare o volteggiare vi farà guadagnare esperienza nella barra di avanzamento del parkour. Quanto più i vostri movimenti saranno complicati e abili, tanto più esperienza guadagnerete. Per ottenere punti esperienza per il combattimento, dovrete lottare contro i vostri nemici ed eseguire attacchi combinati, che vi ricompenseranno con una maggiore quantità di punti.

Un altro modo veloce per riempire le barre dell’esperienza è completare le quest, sia per il parkour che per il combattimento. Per sbloccare nuove skill e abilità, vale la pena dedicare del tempo e sbloccare nuove opzioni riguardanti i metodi di attraversamento e combattimento nel gioco.

Per esempio, con la skill di combattimento chiamata Grapple potrete(col giusto tempismo!) scaraventare i nemici su un lato usando lo slancio del loro attacco. È possibile combinare questa skill con quella chiamata Stomp, che vi consentira di colpire sulla testa i nemici che giacciono a terra per ucciderli all’istante! Ci sono moltissime combinazioni possibili tra tutte le skill, chissà quali si adatteranno di più al vostro stile di gioco!

Ovviamente si possono eseguire molteplici combinazioni anche con le skill di Parkour; Dart è una skill che aumenta temporaneamente la vostra velocità di corsa e, se unita a Double Jump, una skill che vi aiuta a saltare più in alto mentre superate gli ostacoli, sarete in grado di raggiungere luoghi che prima erano irraggiungibili!

Wonder what the skill tree in Dying Light 2 Stay Human looks like? We prepared a little sneak-peek for you. Take a look! And remember, whichever skills you're gonna pick in the game, #StayHuman!#DyingLight2 pic.twitter.com/rU2UtqgYtq — Dying Light (@DyingLightGame) January 6, 2022

Il titolo uscirà il 4 febbraio per su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, abbiamo potuto vedere come gira nella presentazione Nvidia