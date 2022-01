GhostWire Tokyo: valutato in Corea

Quest’oggi Tango Gameworks ci da novità su GhostWire Tokyo. Il titolo è stato sui radar di molte persone per un po’ di tempo, e più ne è stato mostrato, più il gioco si è mostrato interessante.

Originariamente in uscita nel 2021, Bethesda annunciò che il gioco era stato rimandato all’inizio del 2022 a metà dello scorso anno, ma ora siamo nel 2022, e una data di uscita specifica del gioco deve ancora essere rivelata.

Il titolo è stato recentemente valutato in Corea. Le certificazioni per i giochi sono generalmente distribuite quando si stanno avvicinando al lancio, e se questo è il caso qui, allora è possibile che potremmo ottenere una data di uscita specifica per questo nel prossimo futuro.

È interessante notare che la certificazione include anche alcuni brevi dettagli sulla premessa narrativa del gioco, parlando di un protagonista che guadagna poteri spirituali a Shibuya, dove

“decine di migliaia di persone sono scomparse a causa di un fenomeno soprannaturale.”

Sono citate anche le

“lotte del protagonista per salvare il fratello minore”

Vi ricordiamo che il titolo è in arrivo nella primavera del 2022 su PlayStation 5 e PC