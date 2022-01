Rainbow Six Extraction: filmato gameplay su nemici Archei e tattiche per sconfiggerli

Mancano pochi giorni all’uscita di Rainbow Six Extraction, prossimo sparatutto di Ubisoft della saga di Tom Clancy. Sarà infatti disponibile dal 20 gennaio su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e Windows PC e, come vi avevamo fatto sapere ieri, arriverà su Xbox Game Pass proprio dal day one. Nelle ultime ore la software house francese ha pubblicato un paio di video gameplay sul gioco, incentrati sui nemici Archei e le tattiche per sconfiggerli.

Nel primo, più cinematico, la dottoressa Elena “Mira” Alvarez, direttrice di REACT R&D, guida la squadra che raccoglie informazioni critiche sulla minaccia degli Archei in evoluzione. Ogni nemico ha le sue capacità e mutazioni. Il giocatore dovrà imparare, adattarsi e lavorare insieme per sopravvivere. Qui sotto potete vedere il primo filmato di Rainbow Six Extraction.

Il secondo filmato invece, di oltre 10 minuti, è il nuovo episodio della serie Deep Dive e mostra una vera e propria sessione di gameplay, con diverse tipologie di nemici letali, ciascuno con le proprie abilità e capacità di mutare in maniera casuale; come i Protei, i nemici più pericolosi che si possono incontrare nel gioco. In questo episodio della nostra serie dunque si parla di tattiche: quali attacchi e abilità vi lanceranno i vari Archei e quali strategie voi e la vostra squadra potrete usare per abbatterli.