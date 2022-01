Pokémon Leggende Arceus: nuovo trailer riassuntivo

Mancano poche giorni per l’uscita di Pokémon Leggende Arceus, atteso nuovo capitolo con i mostriciattoli che arriverà su Nintendo Switch il 28 gennaio. Durante l’attesa della sua uscita, Nintendo e The Pokémon Company hanno pubblicato tanti filmati con, tra gli ultimi, quello sulla furtività ; in queste ultime ore è stato fatto uscire un nuovo trailer riassuntivo delle varie caratteristiche.

Il filmato è in giapponese, ma si possono vedere comunque tante caratteristiche del gameplay. I campi base, la parte open-world, l’esplorazione, le battaglie, la cattura di Pokémon selvatici, la personalizzazione e molto altro. Qui sotto potete vedere il nuovo filmato di Pokémon Leggende Arceus.