Mario Kart 9 è attualmente in sviluppo e potrebbe essere annunciato quest’anno?

Sono passati quasi otto anni dall’uscita dell’ottavo capitolo di Mario Kart, con la versione Deluxe su Switch che continua a macinare vendite su vendite, con quasi 39 milioni di unità in tutto il mondo all’ultimo conteggio; trapelano però nuovi rumor riguardo a Mario Kart 9.

In un articolo pubblicato da GamesIndustry in cui diversi analisti del settore hanno fatto previsioni per l’industria nel 2022, il Dr. Serkan Toto di Kantan Games ha dichiarato che Mario Kart 9 è attualmente in lavorazione, e, cosa abbastanza interessante, che “arriverà con una svolta”. Toto prevede anche che Nintendo potrebbe presentare il gioco durante questo 2022, dicendo :“Sono consapevole che Mario Kart 8 Deluxe sta ancora vendendo molto bene su Nintendo Switch, ma Mario Kart 9 è attualmente in sviluppo (e arriverà con una svolta) e Nintendo potrebbe mostrare un teaser quest’anno”.

Toto prevede anche che Nintendo farà uscire un’altra delle sue forti IP sui dispositivi mobili quest’anno.

“Su mobile, Nintendo è stata molto silenziosa dal lancio di Mario Kart Tour nel 2019, ma penso che il 2022 sia il momento in cui vedremo un’IP affermata arrivare nuovamente sui dispositivi mobile”, ha detto.

Le voci dell’anno scorso sostenevano che un nuovo gioco principale di Mario Kart fosse in sviluppo da tre anni, e che potrebbe essere lanciato nel 2022,