Serious Sam: nuovo capitolo in arrivo?

Quest’oggi un annuncio inaspettato da parte del publisher Devolver Digital insieme allo sviluppatore Croteam su Serious Sam!. Dopo la recente uscita dell’ultimo capitolo su console ecco che oggi un trailer si mostra a noi.

Per chi non conosce la saga, l’umanità è sotto assedio mentre l’intera forza delle orde di Mental si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che rimane di una civiltà distrutta e sconfitta. L’ultima resistenza rimasta all’invasione è la Earth Defence Force, guidata da Sam “Serious” Stone e la sua squadra pesantemente armata di commando disadattati.

Ecco il trailer mostrato sul profilo Twitter ufficiale!

What if a new Serious Sam game was being announced next week and released this month?

🥶 pic.twitter.com/16vz4cb2f8

— Devolver Digital (@devolverdigital) January 7, 2022