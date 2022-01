Touken Ranbu Warriors: ultimo trailer ufficiale rilasciato

Quest’oggi DMM Games e Nitroplus, in collaborazione con Omega Force e Ruby Part sono lieti di annunciare un nuovo personaggio per il loro titolo Touken Ranbu Warriors! . In questo nuovo trailer pubblicato sul loro canale YouTube diamo uno sguardo al trailer ufficiale!

Nei vari trailer abbiamo visti i fendenti demoniaci dell’uchigatana di Muramasa,i colpi ripetuti della Nosada di Kasen Kaneda , i fendenti ampi di Omakage e i colpi incrociati e affondi ripetuti di Ichigo Hitofuri

Il titolo uscirà il 24 Maggio 2022 su Nintendo Switch e PC.