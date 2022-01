Bungie ha assunto un senior narrative lead per un progetto non annunciato

Bungie, pilastro del gaming nota per Halo e Destiny, che recentemente ha festeggiato trent’anni, sta assumendo da qualche tempo per un progetto non ancora annunciato. I dettagli sul gioco non si conoscono, però è stato nominato il nuovo senior narrative lead: si tratta di Tom Abernathy, e ha fatto sapere lui stesso che si unirà alla società attraverso il suo profilo Twitter.

Abernathy, oltre ad essere anche bassista, ha avuto precedenti esperienze in giochi come Guild Wars 2, League of Legends e The Saboteur. Non è confermato se il progetto non annunciato sia qualcosa legato a Destiny, anche se Bungie ha fatto sapere l’anno scorso che il team aveva intenzione di far nascere una nuova IP entro il 2025.

Il prossimo gioco dello studio sarà molto probabilmente un altro gioco d’azione multiplayer con elementi live-service e monetizzazione in-game, come da annunci di lavoro passati. Nel 2020, Bungie aveva anche rivelato che c’erano diversi team che lavoravano su più progetti da almeno tre anni.

Qui sotto potete vedere il tweet i Abernathy.