Showa American Story: annunciato un action-RPG post-apocalittico per PC, PS4 e PS5

Il publisher 2P Games e lo sviluppatore NEKCOM Entertainment (di DYING 1983) hanno annunciato Showa American Story, un action-RPG post-apocalittico e una lettera d’amore agli anni ’80 e i b-movie. L’annuncio arriva insieme ad un video di quasi tre minuti che potete vedere in fondo alla notizia. Sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non c’è ancora un periodo d’uscita.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

“Showa America” post-apocalittica e “Un’adolescente resuscitata dalla morte”

Showa 66, il Giappone ha comprato la maggior parte degli Stati Uniti con il suo forte potere economico. Un’ondata di immigrazione ha saldamente piantato la cultura giapponese nel continente americano. Le due culture si amalgamano rapidamente, anche se i conflitti sono inevitabili, i cittadini si adattano gradualmente a una vita mai immaginata con il passare del tempo.

Tuttavia, un misterioso incidente catastrofico cambia drasticamente il mondo. L’ordine sociale è scomparso da tempo. Passa una quantità sconosciuta di tempo, una ragazza adolescente risorge misteriosamente dalla morte, solo per trovare un nuovo mondo post-apocalittico selvaggio con zombie, mostri e sopravvissuti umani di diverse origini e credenze.

Cosa è successo a me e al mondo intero? Con molte domande nella sua mente e cercando di trovare delle risposte, Choko si imbarca in un viaggio avventuroso attraverso gli Stati Uniti che la cambierà per sempre.

Combattimento veloce, emozionante e basato sulla strategia

La seconda vita non è l’unica cosa donata alla ragazza, ma anche un potere misterioso e spaventoso.

SAS presenta uno stile di combattimento libero e brutale. I giocatori combatteranno contro orde di zombie e mostri, muovendosi, attaccando e schivando in innumerevoli situazioni di combattimento frenetico. Preparatevi a tuffarvi nell’oceano di ketchup!

Armi da mischia, armi a distanza e alcune… armi strane. I giocatori sono incoraggiati a scegliere tutti i tipi di armi distintive che soddisfano il loro stile di combattimento e utilizzare diverse mosse di attacco e abilità per combattere tra diversi tipi di zombie, mostri e boss.

“Vivere e diventare più forti” in “Un viaggio nella cultura degli anni ’80”

Non c’è solo il combattimento nel lungo viaggio di Choko.

SAS riporterà il giocatore negli anni ’80, un’epoca d’oro piena di bei vecchi ricordi, per sperimentare lo scenario unico della post-apocalittica “Showa America”, mentre esplora le storie di persone e sopravvissuti di diversa provenienza.

Usando un grande camper come nuova casa di Choko, i giocatori saranno in grado di personalizzarlo e aggiornarlo, così come migliorare lo stato di Choko e sbloccare abilità attraverso varie “Attività di vita” di gioco con tutti i tipi di risorse trovate durante l’esplorazione e il combattimento, come nuove armi, costumi, oggetti da collezione, EXP e, ultimo ma non meno importante, inaspettati minigiochi nostalgici. Vivi una vita migliore e diventa più forte, anche se è la fine del mondo!

Qui sotto potete vedere il reveal trailer di Showa American Story.