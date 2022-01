Fading City: da oggi disponibile sullo store

Quest’oggi ci sono novità da parte di ACE Studio & Netease Games, il loro titolo Fading City è finalmente disponibile.

Il titolo è un gioco mobile di sopravvivenza open world realizzato con Unreal Engine 4 ambientato in una città.

Una nebbia blu sconosciuta scese su Weidu City facendo mutare chi ne entrava in contatto. In questa città, l’ordine non esiste più, e la vita finisce gradualmente. Tuttavia, il futuro può ancora essere cambiato, tutto non è una conclusione scontata.

L’invasione di zombie ha demolito la città. L’umanità si è riunita per sventare la minaccia, e sono pronti a combattere. Iniziate la caccia da soli o in gruppo e sopravvivete.