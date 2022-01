League of Legends: Jankos riconfermato nei G2 per il LEC

Manca meno di una settimana all’inizio del League of Legends European Championship (LEC) e i G2 Esports hanno appena confermato il rinnovo del contratto di Marcin ‘Jankos’ Jankowski per i prossimi 2 anni.

Dopo il fallimento di quello che doveva essere potenzialmente il superteam europeo del 2021 i G2 hanno cercato di ricostruire un team (quasi) da zero per la nuova season. L’unico rimasto ufficialmente nel team è Caps, il cui rinnovo è stato annunciato già dall’inizio della preseason, il midlaner verrà affiancato da Jankos all’interno della giungla durante il LEC 2022.

Durante la ricostruzione i G2 si sono interessati alle leghe regionali in Europa per trovare nuovi talenti da portale in squadra ma a quanto pare secondo l’organizzazione spagnola in Europa non c’è ancora nessun duo in grado di surclassare il proprio mid e jungler.

THE FIRST BLOOD KING IS HERE TO STAY 🚀 pic.twitter.com/AyYGz8MYk1 — G2 Esports (@G2esports) January 5, 2022

Jankos, il re del primo sangue, è uno dei pochi giocatori in europa che possono vantarsi di un titolo internazionale in quanto vincitore dell’ Mid Season Invitational 2019. Nonostante gli alti e bassi nel tempo si è sempre dimostrato un giocatore eccelso e un ottimo asso nella manica che tramite una grande capacità tecnica ed esperienza è da mantenere all’interno del roster dei G2 durante la nuova stagione.

Il roster dei G2 Esports in preparazione per il LEC 2022 è composto finalmente da: