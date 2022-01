Nintendo Switch: nuova console in arrivo per il 2024, rumor

Nintendo Switch è stato un grande successo commerciale e critico per il casa Nintendo, soprattutto dopo il colossale fallimento di Wii U. La console è stata lanciata nel 2017, e tra gli aggiornamenti hardware e l’uscita di PS5 e Xbox Series X/S – i fan si sono chiesti più e più volte quando uscirà finalmente il successore di Switch.

L’analista di Ampere Piers Harding-Rolls, in un’intervista con Gamesindustry.biz, ha stimato che l’anno in corso dovrebbe essere ancora una volta un successo commerciale grazie al modello OLED e ad esclusive come Pokemon Legends: Arceus e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ha anche parlato di come il team abbia un successore di Switch previsto per il lancio nel 2024 e, in quanto tale, Switch Pro non è l’opzione più praticabile dal punto di vista aziendale. Ovviamente, va detto che si tratta di ipotesi plausibili e dobbiamo ancora ottenere una conferma ufficiale da Nintendo in merito. Di seguito la dichiarazione:

Attualmente mi aspetto che le prestazioni anno su anno del mercato delle console siano piuttosto stabili nel 2022 poiché le vendite di Switch diminuiscono e usciamo da quello che è stato un paio di anni fantastici per i giochi per console. Anche così, la famiglia di dispositivi Nintendo Switch sarà ancora una volta le console più vendute nel 2022 con circa 21 milioni di unità vendute ai consumatori, aiutata dal rilascio di Switch OLED. Non mi aspetto una Switch Pro nel 2022. Abbiamo una console Nintendo di nuova generazione nelle nostre previsioni per la fine del 2024, quindi non sono affatto convinto che apparirà un modello Pro.



Nintendo Switch ha venduto oltre 90 milioni di unità nel suo ciclo di vita ed è stato riferito che almeno 5 milioni di queste vendite provenivano dal solo Giappone nell’ultimo anno. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.