Hogwarts Legacy è previsto per il terzo trimestre 2022, rumor

Dal suo annuncio più di un anno fa, Hogwarts Legacy è passato in secondo piano, con Warner Bros. e lo sviluppatore Avalanche Software che si sono occupati del gioco di ruolo d’azione insieme a Sumo Digital. Ad agosto è stato annunciato il suo rinvio dal 2021 al 2022. In un’intervista con la rivista Toy World, alla domanda su come sarà il 2022 per il franchise di Wizarding World, il direttore generale della Warner Bros. Rachel Wakley ha detto che il prossimo film di Animali fantastici e Hogwarts Legacy saranno le due grandi novità per l’IP nel 2022 e sembrava suggerire che quest’ultimo uscirà dopo il film, la cui uscita è attualmente prevista per aprile.

Molti si aspettavano che un trailer del gioco sarebbe apparso ai The Game Awards, ma visto che ciò non è accaduto, le domande su quando possiamo aspettarci di vederlo diventano sempre maggiori. Secondo l’ultimo leak di AccountNGT, che in precedenza aveva fatto trapelare il progetto Star Wars Eclipse , Hogwarts Legacy è quasi nelle fasi finali del processo di sviluppo e possiamo aspettarci che esca nell’autunno 2022. Il leaker mostra anche il gameplay e le abilità dei personaggi. Inoltre ricordiamo che la Warner Bros. ha anche programmato Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League per il 2022. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Parti per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sogni di essere.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Hogwarts Legacy sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

@Astrob0y081 – According to your late tweet you said the release is "sooner than expected". Is it safe to say: Q3 of 22? Yes — AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022