Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente dominano le classifiche giapponesi del 2021

Famitsu ha pubblicato i dati sulle vendite di hardware e software fisico per videogiochi dal Giappone per le ultime due settimane del 2021 e Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente sono ancora una volta in cima alle classifiche, come hanno fatto per un certo numero di settimane consecutive a questo punto. Nel corso delle due settimane terminate il 2 gennaio, i remake hanno venduto collettivamente oltre 231.000 unità. Diamante Lucente e Perla Splendente di recente sono stati aggiornati alla versione 1.1.3. Le note sulla patch, secondo la stessa Nintendo, riguardano l’unica informazione inclusa sull’aggiornamento che afferma: Risolti alcuni problemi per un gameplay più piacevole. Tenete presente che non sono incluse nuove funzionalità, caratteristiche o altre aggiunte. Trovate le note complete della patch qui.

Le festività natalizie hanno visto anche altri giochi godere di un aumento delle vendite poiché tra i giochi della top ten sono entrati solo i titoli per Nintendo Switch. La classifica continua con Mario Party Superstars al secondo posto con oltre 206.000 unità vendute; Mario Kart 8 Deluxe al terzo posto con oltre 104.000 unità vendute. Sul fronte hardware, Nintendo Switch ha dominato nettamente: complessivamente, tutti i modelli di Switch hanno venduto poco meno di 400.000 unità nel corso delle due settimane monitorate. Il modello Switch OLED che ha venduto oltre 190.000 unità, il modello base che ha venduto oltre 116.000 unità e Switch Lite che ha venduto oltre 86.000 unità. Anche la PS5 ha registrato vendite più elevate del solito, vendendo oltre 72.000 unità. Di seguito le classifiche complete complete per le due settimane dal 20 dicembre e dal 2 gennaio.

Vendite di software:

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Big Brain Academy: Sfida tra menti Super Smash Bros.Ultimate Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! Animal Crossing: New Horizons Minecraft Ring Fit Adventure Pokemon Spada e Scudo

Vendita di hardware: