Melty Blood Type Lumina: nuovo gameplay con Noel contro Ciel

Project Lumina ha pubblicato il secondo video di gameplay di Melty Blood: Type Lumina con il personaggio di contenuti scaricabili Dead Apostle Noel contro Ciel, che uscirà il 13 gennaio. Di recente è uscito il gameplay della nuova combattente Aoko Aozaki contro Shiki Tohno.

Nel gameplay Ciel è impegnato a difendersi dagli attacchi Skewered Pigeon e Skewered Pork di Noel; Ciel aspetta il momento adatto a quando non trova un punto debole nell’avversario ed è in grado di intrappolare Noel con il suo attacco chiavi nere. mMentre Noel adopera uno stile che trattiene gli avversari con proiettili e trappole, per poi evocare una farfalla danzante, Ciel è un combattente bilanciato con molte abilità adatte per situazioni e avversari diversi. Quest’ultimo è in grado di sferrare molti attacchi potenti. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Il nuovo capitolo del gioco di combattimento 2D basato sulla storia e sull’ambientazione dell’eccentrica visual novel Tsukihime prodotta da TYPE-MOON. Si alza nuovamente il sipario sulla storia delle battaglie tra i personaggi di Tsukihime A piece of blue glass moon.

Caratteristiche

Nuova storia, nuova grafica e nuovi personaggi : ogni personaggio è caratterizzato da una sua storia e innumerevoli sfide da affrontare.

: ogni personaggio è caratterizzato da una sua storia e innumerevoli sfide da affrontare. L’intera parte grafica è stata completamente ridisegnata e pensata per supportare la tecnologia HD. Le tecniche finali dei personaggi includono sequenze animate realizzate da A-1 Pictures. Le frasi che precedono ogni scontro cambiano in base al personaggio scelto e all’avversario affrontato, permettendoti così di comprendere meglio la loro personalità. Scontri online con rollback net code : Melty Blood: Type Lumina farà uso del rollback net code. Sarà possibile giocare online con la massima tranquillità.

: Melty Blood: Type Lumina farà uso del rollback net code. Sarà possibile giocare online con la massima tranquillità. Un sistema di combattimento che fonde tradizione e innovazione: sono presenti tutte le meccaniche tradizionali di Melty Blood come le combo aeree, lo scudo, il circuito magico, le tecniche Arc Drive e Last Arc, ma è presente anche un nuovo sistema di gioco che permette di usare delle potenti abilità lunari.

Melty Blood: Type Lumina è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.